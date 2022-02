Didattica: min. Istruzione-Rai, al via il programma Laboratorio Scuola, “viaggio” nell’innovazione con esperienze da tutta Italia

L’Itis “Girolamo Segato” di Belluno e il Liceo “Giulio Carlo Argan” di Roma sono gli istituti protagonisti della quarta puntata di Laboratorio scuola, il programma tv che propone un “viaggio” nell’Italia dell’innovazione didattica fatto di racconti raccolti nelle scuole del Paese e supportati dal contributo di esperti. L’iniziativa nasce nell’ambito della collaborazione ministero dell’Istruzione-Rai.

La serie, suddivisa in 20 puntate e prodotta da Rai Scuola, vede protagonisti i docenti, le studentesse, gli studenti e le scuole di tutto il Paese. Al centro della quarta puntata, il tema “Dalla didattica di emergenza alla didattica digitale integrata. Proposte”.

L’Itis “Girolamo Segato” di Belluno, in particolare, ha adottato la metodologia del Problem Posing and Solving e la relativa piattaforma PP&S realizzata dal ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Università di Torino, grazie alla quale si consente lo studio delle discipline, sia scientifiche che umanistiche, in una modalità dinamica e innovativa, anche implementando l’uso delle tecnologie informatiche.

Al Liceo “Giulio Carlo Argan” di Roma è attivo un laboratorio dotato di macchinari per la realizzazione dei prototipi progettati dagli studenti. Grazie al cooperative learning (il lavoro collaborativo di gruppo) vengono immaginati, disegnati e creati oggetti di design, ma anche pensati modelli per l’allestimento e l’arredo urbano di piazze cittadine.

Tutte le puntate, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11 e alle 15 su Rai Scuola (canale 146), sono organizzate in dieci capitoli, ciascuno dei quali costituito da due videolezioni, una focalizzata sul tema principale e una di allargamento e adattamento del tema a diversi contesti e situazioni. Sul sito di Rai Scuola sono presenti, inoltre, le clip con le singole scuole e gli esperti che hanno contribuito alla realizzazione della trasmissione: https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/laboratorioscuola.