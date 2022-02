Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, “le comunità parrocchiali stasera si uniscano al corteo contro la criminalità”

“Le comunità parrocchiali di Nocera Inferiore si uniscano al corteo contro il rigurgito di criminalità che nelle ultime settimane sta caratterizzando la città”. La Chiesa di Nocera Inferiore-Sarno “chiede a tutti di impegnarsi per il bene, di sfilare in maniera silenziosa per mettere a tacere la malavita e dimostrare solidarietà alle vittime”. Un invito ad aderire al corteo in programma oggi, mercoledì 16 febbraio, alle ore 18 a Nocera Inferiore, con partenza da piazza Diaz.

“La degenerazione dei fenomeni di devianza giovanile, le risse, lo spaccio di sostanze stupefacenti, fino ai colpi di pistola e alle bombe carta, richiedono un sussulto da parte della cittadinanza – si legge sul sito della diocesi -. Le associazioni, i gruppi, i movimenti e le tante realtà che animano le nostre comunità devono essere accanto alle istituzioni nella lotta contro l’illegalità e l’insicurezza. Un no convinto e deciso a chi crede di poter far ripiombare la città nel baratro degli anni in cui la camorra dettava legge. Una risposta alla criminalità organizzata che prova a rialzare la testa. Un muro di impegno civile da contrapporre al male. Nocera Inferiore e i nocerini non possono ritornare indietro”.

“Preveniamo o educhiamo in tempo, se non vogliamo poi reprimere e piangere. Prevenire è parola magica, in un ritrovato patto tra famiglia, scuola, chiesa, ambiente, istituzioni, patto leale e attento al bene di tutti”, richiamava il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, nel Discorso alla Città 2020, “Nel tempo in cui sei stata visitata”.

“Questa è l’occasione di dimostrare l’importanza e la necessità di questo patto che veda tutti insieme per impedire la recrudescenza criminale e dimostrare vicinanza a chi è chiamato a indagare e reprimere questi fenomeni, assicurando i colpevoli alla giustizia. Soprattutto per garantire serenità e sicurezza ai nocerini e a quanti vivono Nocera Inferiore per la scuola, i servizi e il tempo libero”, conclude la diocesi.