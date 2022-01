Parlamento Ue: dall’Europa gli auguri a Metsola, neo presidente. Von der Leyen, “il tuo lavoro e la tua determinazione sono un’ispirazione per tutti noi”

(Photo SIR/European Parliament)

“Le mie più sincere congratulazioni a Roberta Metsola, nuova presidente del Parlamento europeo”: su Twitter gli auguri del presidente del Consiglio europeo Charles Michel dopo l’esito del voto in emiciclo. “Il Parlamento è il cuore pulsante della democrazia europea”, scrive ancora il presidente, che rivolgendosi alla “cara Roberta”, afferma: “Non vedo l’ora di collaborare con te”. “Congratulazioni vivissime” anche da parte della presidente della Commissione Ursula von der Leyen che, come Roberta Metsola, è espressione del Partito popolare europeo. Von der Leyen scrive: “Come terza donna a capo di questa nobile casa, il tuo duro lavoro e la tua determinazione sono un’ispirazione per tutti noi”. E promette: “Lavoreremo insieme per la ripresa dell’Ue e per un futuro europeo verde, digitale e luminoso”. Accanto alla presidente, gli auguri di tanti membri della Commissione. La vice presidente Vera Jourova scrive: “Abbiamo collaborato molto bene e credo continueremo”, perché “il compito di promuovere la democrazia, la libertà e i valori europei è condiviso”. Il commissario Margaritis Schinas, felicitandosi, sottolinea: “La più giovane presidente nella storia del Parlamento, una donna dal più piccolo Paese membro dell’Ue, la prima alunna del Collegio d’Europa a presiedere una istituzione Ue e, soprattutto, una persona onesta e una vera amica”. Congratulazioni dalla commissaria per l’uguaglianza, la maltese Helena Dalli: “Oggi sarà ricordato come il giorno in cui le donne hanno ribaltato la bilancia e hanno occupato per la prima volta i due terzi dei posti più alti dell’Ue. Mi auguro che questo momento segni un cambiamento verso un futuro di pari rappresentanza”.