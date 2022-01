Germania: restauri e pulizie con le chiese aperte o chiuse? Due approcci differenti a Dresda e Colonia

Con la completa chiusura per una settimana, a partire da oggi, della Frauenkirche di Dresda, una delle più grandi e famose chiese luterane tedesche, si ripropone in Germania il dibattito su quale sia il giusto sistema per assicurare restauri, interventi di pulizia e di manutenzione delle grandi chiese cattoliche e protestanti. Il portale della Chiesa cattolica tedesca katholisch.de propone un confronto tra la scelta di chiusura completa della Frauenkirche di Dresda e la cattedrale di Colonia. A Dresda, nei giorni di chiusura annuali di gennaio, verranno effettuati i necessari lavori di manutenzione e pulizia della chiesa. Secondo la fondazione che sovrintende alla chiesa, le superfici di porte e pareti saranno riparate, gli impianti elettrici vengono controllati, le lampade sostituite e tutte le porte tagliafuoco revisionate. Al termine dei lavori, la chiesa sarà ripulita dalla lanterna più alta sino alla cripta della chiesa inferiore. I giorni di chiusura sono stati introdotti nel 2008 per consentire lo svolgimento dei lavori necessari alla Frauenkirche in un periodo piuttosto scarsamente frequentato, dopo il Natale.

Diverso l’approccio per la cattedrale di Colonia. Non ci sono giorni di chiusura speciali per lavori, spiega il portavoce Markus Frädrich, perché si fanno “durante il funzionamento”. La cattedrale ha un orario di apertura molto lungo: i visitatori e i fedeli sono continuamente presenti. Si puliscono i pavimenti la mattina con poca acqua per evitare eccessiva umidità, e, al di fuori dei tempi liturgici, i restauratori della cattedrale sono sempre impegnati in interventi di manutenzione che possono prevedere il blocco di singole aree della cattedrale: “È importante per il Capitolo della cattedrale che il duomo sia aperto in modo affidabile per tutti coloro che vogliono visitarlo per la contemplazione”, dice Frädrich e anche durante il lockdown il duomo ha accolto i fedeli in preghiera.