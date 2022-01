Settimana preghiera unità cristiani: iniziative in Russia, Paesi Bassi, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Estonia, Malta

Il logo, il tema e il sussidio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2022 compaiono sui siti ufficiali delle Chiese in Europa e accompagnano l’invito ai momenti di preghiera organizzati, nonostante le restrizioni incombenti in alcuni Paesi. In Lussemburgo, il Consiglio cristiano delle Chiese invita a una celebrazione che si terrà domenica 23 gennaio (ore 16) nella cattedrale cattolica, a cui potranno partecipare solo coloro che hanno il pass rafforzato, ma sarà possibile seguirla anche sul canale streaming della cattedrale. In questa occasione saranno raccolte offerte a sostegno del lavoro con i migranti nel Granducato. A Malta ci sarà una celebrazione diocesana venerdì 21 gennaio (ore 18.30) nella basilica di Nostra Signora del Monte Carmelo, a La Valletta, presieduta dal vescovo ausiliare Galea Curmi, e una meditazione biblica offerta dal pastore Earl Pingston. Anche questa celebrazione sarà in streaming (Church.mt). In Islanda, il Consiglio di cooperazione tra le Chiese cristiane ha approntato un programma che prevede ogni giorno di questa settimana un momento di preghiera nella chiesa di una confessione diversa a Reykjavík e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Consiglio; oggi alle 20 una conferenza su “Il cristianesimo in Medio Oriente”. In Estonia ci sarà una celebrazione nazionale il 21 gennaio (alle 17) nella chiesa Pietro e Paolo di Tallinn, ma durante la settimana ci saranno altri momenti di preghiera in altre chiese del Paese.

In Danimarca, invece, la tradizionale “marcia ecumenica” attraverso le diverse chiese confessionali presenti a Copenaghen è stata posticipata al 9 giugno, in ragione della pandemia. I cristiani nei Paesi Bassi hanno pregato insieme sabato 15 gennaio guardando in particolare alle crescenti divisioni nelle famiglie, nelle comunità religiose e nella società. I cristiani olandesi, che non hanno seguito la preghiera, sono invitati a riguardarla e a esprimere le proprie intenzioni su un “libro digitale”. Attraverso il sito https://www.weekvangebed.nl/doemee, ci sono risorse, indicazioni e segnalazioni di altri momenti di preghiera che si terranno in questi giorni in tutto il Paese. Diversi eventi sono sul calendario dell’arcidiocesi della Madre di Dio di Mosca, in Russia: giovedì 20 gennaio, il vescovo ausiliare Nikolai Dubinin concelebrerà una preghiera ecumenica con rappresentanti di diverse confessioni cristiane nella basilica di Santa Caterina a San Pietroburgo, il 24 gennaio, mons. Dubinin sarà nella chiesa di Sant’Adalberto a Kaliningrad. Il 25 gennaio l’arcivescovo Paolo Pezzi presiederà i vespri di chiusura della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani presso la cattedrale dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Mosca. Il 29 gennaio presso la casa parrocchiale della parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo a Mosca una preghiera per l’unità dei cristiani, organizzata dal Centro cattolico giovanile.