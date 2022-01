Coronavirus Covid-19: Chieti, giovedì incontro “Dov’è Dio nella pandemia?” con mons. Forte

“Dov’è Dio nella pandemia? Come può esserci un Dio buono di fronte a questo male e alla sofferenza che produce?”. Questo il tema dell’incontro che giovedì 20 gennaio, a Chieti, vedrà come relatore l’arcivescovo Bruno Forte. L’appuntamento si inserisce nell’ambito del progetto “Ud’Asmiles@You”, nato per iniziativa del rettore dell’Università̀ degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Sergio Caputi, e del prefetto di Chieti, Armando Forgione, per “rispondere al bisogno diffuso – spiega una nota – di informazioni e supporto su aspetti centrali per la ripresa della vita dopo la pandemia, nell’ottica del benessere fisico e mentale”.

L’incontro, con inizio alle 16 presso il palazzetto dei Veneziani, è ad ingresso gratuito ma poiché la partecipazione può essere limitata ad un numero massimo di 25 persone, è necessaria la prenotazione tramite mail a udasmile@unich.it.