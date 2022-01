Diocesi: Bolzano-Bressanone, morto don Anton Mittelberger, per 27 anni parroco a Villandro

Alla soglia dei 92 anni si è spento ieri sera (17 gennaio) don Anton Mittelberger, sacerdote della diocesi di Bolzano-Bressanone. Tra i suoi incarichi quello di parroco a Villandro per ben 27 anni. Anton Mittelberger era nato il 23 gennaio 1930 a Verano. Ordinato sacerdote il 18 marzo 1956 a Tirolo, dal 1956 al 1962 era stato cooperatore a Parcines e a Caldaro. Nel 1962 don Mittelberger era diventato parroco a Martello, incarico svolto fino al 1969. Dal 1969 al 1976 era stato parroco a Parcines e dal 1976, per ben 27 anni, parroco a Villandro in val d’Isarco. Nel 2003 era stato esonerato dall’incarico per raggiunti limiti di età. I funerali di don Anton Mittelberger sono fissati per venerdì 21 gennaio, alle 14.30, nel suo paese natale di Verano.