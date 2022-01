Coronavirus Covid-19: Unicef, firmati accordi per approvvigionamento farmaco antivirale Molnupiravir

Unicef ha firmato diversi accordi di lungo periodo con fornitori per l’approvvigionamento del nuovo medicinale antivirale Molnupiravir. La fornitura Molnupiravir dipende dalle raccomandazioni cliniche, dalle approvazioni normative e dal rispetto dei requisiti di garanzia di qualità dell’Unicef. A dicembre, la Food and drug administration statunitense ha autorizzato l’uso di emergenza di Molnupiravir nel trattamento del Covid-19 in alcuni pazienti. Molnupiravir è attualmente in fase di valutazione da parte dell’Oms. Questi accordi aiuteranno ad assicurare che i Paesi a medio e basso reddito abbiano tempestivamente accesso alle nuove terapie contro il Covid-19. L’Unicef continuerà a lavorare con i partner Act-A (Access to Covid-19 tools accelerator) e le aziende per assicurare la disponibilità delle forniture, raggiungere prezzi accessibili e avere la capacità di soddisfare le esigenze dei Paesi. Le forniture saranno disponibili anche per i partner Act-A che desiderano distribuire Molnupiravir nei Paesi.