Diocesi: Fermo, in corso il Settenario della Madonna del Pianto. Domenica 23 la messa di chiusura con mons. Pennacchio

È in corso da sabato 15 gennaio, con la celebrazione eucaristica alle ore 18 presieduta da mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, il tradizionale “Settenario della Madonna del Pianto”.

Anche per il 2022 gli organizzatori dell’evento (parrocchie di Fermo, Confraternita della Madonna del Pianto, santuario del Pianto e cattedrale) hanno voluto rinnovare un appuntamento di fede molto sentito da tutta la città e non solo, nel pieno rispetto delle attenzioni necessarie per contenere i contagi della variante Omicron. Per prudenza ed attenzione nei confronti dei fedeli, non saranno organizzati “eventi altri” rispetto alle celebrazioni ed ai momenti di preghiera “tipici” del “Settenario”, ma sarà ugualmente possibile vivere in cattedrale giorni di intensa preghiera, celebrazioni e confessioni.

Tema del “Settenario” sarà “Maria, Madre di Fraternità”. La predicazione nelle celebrazioni feriali delle 18 è affidata a padre Carlo Maria Romano, passionista.

Da oggi, lunedì 17, a sabato 22 gennaio, le messe feriali saranno alle ore 9.30, alle 11 e alle 18 (quest’ultima preceduta dal Santo Rosario alle ore 17.30); ci saranno sacerdoti disponibili per le confessioni dalle ore 9 alle 12 e dalle 17 alle 18. La domenica le messe festive saranno alle ore 8, 9.30, 11.30 e 18.

Un momento di preghiera previsto sarà l’adorazione eucaristica guidata dal seminario giovedì 20 gennaio dalle ore 18.45 alle ore 19.30. È confermata la benedizione dei bambini domenica 23 gennaio alle ore 11.

Sarà possibile seguire in diretta radio sulle frequenze di Rf1 le celebrazioni delle 11.30 di domenica 23 gennaio.

Non si svolgerà la processione di “rientro al santuario”, pertanto i fedeli sono invitati a raggiungere direttamente la cattedrale di Fermo per la celebrazione di chiusura del Settenario, domenica 23, alle ore 18, presieduta da mons. Rocco Pennacchio e preceduta dal Santo Rosario alle ore 17.30.