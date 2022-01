Balcani: record contagi Covid-19 in Bulgaria, quasi 10mila casi nelle ultime 24 ore. Serbia, i pediatri consigliano la Dad per le scuole

Numeri da record si registrano oggi in Bulgaria, con 9.996 casi di contagiati da Covid-19, ossia il 22,3% dei tamponi effettuati. In crescita anche il numero dei decessi, 161 persone per le ultime 24 ore: Sofia continua ad occupare il primo posto in Ue per mortalità durante la pandemia. Si tratta di livelli paragonabili al 1918, anno di guerra per il Paese balcanico. In vigore da oggi le nuove misure restrittive legate non più al numero dei contagi ma al numero dei letti occupati in terapia intensiva. “L’aumento dei casi continuerà anche nelle prossime settimane – ha dichiarato il capo ispettore sanitario Angel Kunthev -; quello che vediamo accadere in Europa occidentale con Omicron adesso arriva anche in Europa orientale”. Il problema, a suo avviso, consiste nel fatto che “gran parte della popolazione bulgara non è vaccinata e proprio costoro riempiono gli ospedali”.

Situazione simile anche in Serbia che registra circa 13mila casi nella giornata di ieri. La raccomandazione dell’Unione dei pediatri in Serbia è di non far tornare i ragazzi a scuola ancora in vacanza per le feste natalizie del calendario giuliano. In Serbia il vaccino per i bambini dai 5 ai 12 anni ancora non ha avuto la via libera.