Parlamento Ue: oggi si sceglie il presidente. Candidate tre donne

(Foto SIR)

(Strasburgo) Sarà certamente una donna la prossima presidente del Parlamento europeo. Questa mattina sono cominciate a Strasburgo le votazioni per il successore di David Sassoli alla guida dell’Euroassemblea. I candidati a ieri erano 4, ma in mattinata Kosma Złotowski, conservatore polacco, ha ritirato la candidatura. Restano in corsa: Roberta Metsola, popolare maltese; Alice Kuhnke, svedese e rappresentante dei Verdi; Sira Rego, spagnola, esponente della Sinistra europea.

Il primo turno di voto si concluderà alle 10.15, con il risultato annunciato alle 11 circa. Causa pandemia si vota da remoto (dagli uffici dell’Europarlamento o da casa).

Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei voti validi espressi a scrutinio segreto, ossia il 50% più uno. Se nessuno viene eletto entro il terzo turno, i due candidati con il maggior numero di voti al terzo turno procedono a una quarta e ultima votazione. Al termine della quarta votazione, sarà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di eventuali secondo, terzo e quarto turno, i risultati saranno annunciati in Plenaria rispettivamente alle 13.00, alle 16.30 e alle 18.30.

Il presidente dispone di una serie di poteri esecutivi e rappresentativi stabiliti dall’articolo 22 del Regolamento del Parlamento europeo.