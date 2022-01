Usura: Sos Impresa a prefetto di Napoli, “sottoscrivere a livello locale Accordo quadro per prevenzione e contrasto”

In occasione della presenza, domani, a Napoli del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e del commissario antiracket, prefetto Giovanna Cagliostro, nell’ambito della riunione del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’associazione antiracket e antiusura “Sos Impresa Rete per la legalità” Aps e la Fondazione antiusura Paulus chiedono al prefetto di Napoli, Claudio Palomba, di sottoscrivere, anche a livello locale, l'”Accordo quadro per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura”, già firmato lo scorso 16 novembre dal ministro Lamorgese e dal presidente nazionale dell’Associazione bancaria italiana (Abi). “La costituzione di un osservatorio provinciale, come previsto dall’accordo nazionale, faciliterebbe moltissimo le iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno usuraio che soprattutto in questi mesi travagliati si sta diffondendo con gravissime conseguenze che saranno più visibili solo tra qualche mese – sottolinea Luigi Cuomo, presidente nazionale di Sos Impresa Rete per la legalità Aps -. Una rinnovata iniziata su questo terreno aiuterà ad arginare le conseguenze più gravi e pericolose per le famiglie e le piccole e medie imprese colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia da Coronavirus”.