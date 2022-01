Comunicazione: Ucsi Palermo, il 29 gennaio il webinar “Parrocchia 3.0 – Comunicare la fede al tempo dei social”

“Parrocchia 3.0 – Comunicare la fede al tempo dei social. L’uso dei nuovi mezzi di comunicazione” è la nuova iniziativa organizzata sabato 29 gennaio dall’Unione cattolica stampa italiana di Palermo (Ucsi) rivolta ai parroci e agli animatori parrocchiali che nell’ambito della pastorale territoriale hanno iniziato – a partire già dal primo lockdown dell’era Covid-19 – a comunicare sul web. Qual è il miglior social network per una parrocchia? Come gestire la pagina Facebook di una comunità ecclesiale? Che app utilizzare per creare dei video utili alle attività pastorali? Risponderanno a queste domande alcuni giornalisti ed esperti della comunicazione: Giovanni Villino (redattore dell’emittente televisiva regionale TGS, Giornale di Sicilia), Luigi Perollo (direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Palermo, e direttore di Radio Spazio Noi inBlu), don Dario Chimenti (presbitero diocesano dell’arcidiocesi di Palermo), Alfredo Petralia (social media manager e saggista). Nel corso dell’incontro vi saranno i saluti del vaticanista Michelangelo Nasca, presidente provinciale Ucsi Palermo, e di Salvatore di Salvo (segretario nazionale Ucsi). “Il Covid – spiegano i promotori – ha spinto le parrocchie a ripensare attività e modelli organizzativi e a puntare di più sulla comunicazione. L’Ucsi di Palermo, che riunisce i giornalisti cattolici, ha voluto rivolgere questo corso di formazione on line a chi, presbitero o laico, si occupa in parrocchia dei social network e dei nuovi mezzi di comunicazione”. L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, è fissato per sabato 29 gennaio dalle 9 alle 12 su Jitsi; per accedere basterà andare sul link sottostante e cliccare successivamente “Launch in Web”.https://meet.jit.si/Parrocchia3.0UCSIPalermo

L’evento è stato patrocinato anche da Porta di Servizio, un nuovo sito di formazione e informazione di ispirazione cattolica presente da pochi mesi nel web (portadiservizio.it).