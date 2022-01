Diocesi: Fermo, stasera on line un incontro sugli “insediamenti francescani” nella Custodia locale

Prosegue, questa volta solo on line, il ciclo di incontri proposti dal Centro culturale San Rocco dell’arcidiocesi di Fermo, dedicato alle vicende dei principali ordini religiosi e monastici del Fermano. “Dopo i Benedettini, è la volta dei Francescani, la cui presenza, ancora viva, ha inciso profondamente sulla cultura, la vita religiosa e la forma delle nostre città e dei borghi”, si legge sul sito dell’arcidiocesi.

La Marca Fermana, a sua volta, “ha fornito personaggi illustri al movimento francescano, spesso protagonisti a livello internazionale”.

Lo storico Arnaldo Sancricca, del Centro studi Frate Elia da Cortona, tratterà degli “Insediamenti francescani nella Custodia di Fermo. Dalla precarietà esistenziale alla stabilità insediativa”. Parteciperà padre Roberto Brunelli, del Convento dei Frati Minori conventuali di Mogliano. L’appuntamento è per stasera, alle ore 21,15.

L’incontro sarà in diretta sui siti centrosanrocco.fermodiocesi.it e fermodiocesi.it, sul canale YouTube e pagina Facebook “Centro culturale San Rocco – Fermo”, e anche nelle pagine Facebook “Arcidiocesi di Fermo” e “Parrocchia Mogliano”.