Diocesi: Piacenza-Bobbio, sospesi i pellegrinaggi alla cattedrale

Sono stati sospesi i pellegrinaggi delle parrocchie della diocesi di Piacenza-Bobbio alla cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina. Lo ha reso noto l’Ufficio diocesano per la pastorale.

In occasione dell’anno giubilare in cui si ricordano i 900 anni di fondazione della cattedrale, le comunità pastorali della diocesi hanno iniziato nel novembre scorso a recarsi in pellegrinaggio facendo prima visita alla basilica di Sant’Antonino per la celebrazione penitenziale per poi partecipare alla celebrazione eucaristica in duomo.