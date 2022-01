Settimana preghiera unità cristiani: Padova, giovedì nella basilica di Santa Giustina la veglia ecumenica con mons. Cipolla

Inizia oggi, martedì 18 gennaio, la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) che vede la celebrazione quotidiana dell’Eucaristia nel santuario di San Leopoldo Mandìc, con le intenzioni specifiche della Settimana, alle ore 18.30 nei giorni feriali e alle ore 18 il sabato e la domenica. Filo conduttore è il versetto del Vangelo di Matteo 2,2: “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”.

All’interno delle celebrazioni della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, giovedì 20 gennaio, nella basilica di Santa Giustina a Padova, alle ore 21, si svolgerà la veglia ecumenica con la partecipazione del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla e i rappresentanti del Consiglio delle Chiese cristiane di Padova.