Diocesi: Cagliari, al via la Scuola per catechisti e operatori pastorali

Prenderà il via domani, mercoledì 19 gennaio, a Cagliari, la Scuola diocesana per catechisti e operatori pastorali. L’iniziativa, sul tema “In ascolto della Parola per riscoprire la gioia dell’annuncio del Vangelo”, è promossa dall’Ufficio catechistico diocesano guidato da don Emanuele Mameli. Gli incontri, in calendario fino a maggio 2022, sono in programma nelle giornate di mercoledì, dalle alle 19.30, nei locali della parrocchia Madonna della Strada.

“Il corso di quindici incontri – viene spiegato dall’arcidiocesi – intende far acquisire ai catechisti e agli operatori pastorali, con approccio interdisciplinare, competenze in ordine all’annuncio del messaggio evangelico, tenendo presente i bisogni delle differenti età della vita, in considerazione dei rapidi mutamenti culturali, nella complessità dei compiti educativi nei processi di conversione e crescita della fede cristiana delle giovani generazioni”. L’obiettivo è quello di “valorizzare le opportunità già esistenti con l’intento di contrastare la fragilità di itinerari discontinui e disorganici, sia per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti, sia per quanto riguarda l’integrazione tra fede e vita degli stessi operatori pastorali”.

Previsti gli interventi di diversi esperti, tra i quali mons. Mario Farci, mons. Giulio Madeddu, don Mariano Matzeu, Mariagrazia Sanna e Simone Bellisai.