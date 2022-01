Trapianti: Migliore (Fiaso), “risultato straordinario l’incremento nel 2021. All’impegno di donne e uomini del Ssn il ringraziamento più grande”

“È un risultato straordinario l’incremento del 12,1% delle donazioni di organo e del 9,9% dei trapianti nel 2021. Straordinario perché, nonostante l’enorme pressione dei pazienti Covid, nelle Terapie intensive i rianimatori non hanno mai smesso di sensibilizzare alla cultura del dono e non si sono mai fermati con i prelievi di organo”. Così Giovanni Migliore, Presidente di Fiaso, ha commentato i dati emersi dal report 2021 del Centro nazionale trapianti. “Anzi – prosegue -. Hanno fatto molto di più. A fornire un contributo fondamentale per raggiungere questi numeri sono stati, inoltre, i chirurghi e tutti gli altri professionisti che hanno lavorato nelle sale operatorie per dare ai malati una seconda possibilità attraverso il trapianto. All’impegno delle donne e degli uomini del Servizio sanitario nazionale va il ringraziamento più grande per aver restituito in questo anno difficile speranza e vita”.