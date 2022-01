Settimana preghiera unità cristiani: Avezzano, il 19 gennaio celebrazione con mons. Massaro, la pastora Stahlberger e padre Mititelu

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, quest’anno dedicata al tema “Abbiamo visto apparire la Sua stella in Oriente” (Matteo 2,2), mercoledì 19 gennaio nella chiesa evangelica di Villa San Sebastiano (Tagliacozzo) si terrà dalle 20.30 una celebrazione ecumenica. L’iniziativa è promossa dal vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro, insieme al direttore diocesano della Pastorale ecumenica e dialogo interreligioso, don Cesare Agosta Gottardello, dalla pastora Hiltrud Stahlberger e dal presbitero della Chiesa ortodossa romena, padre Daniel Mititelu. La celebrazione, data la situazione pandemica, si potrà seguire solamente attraverso lo streaming e sulla piattaforma Zoom. “Ogni comunità – si legge in una nota della diocesi dei Marsi – è invitata a pregare ogni giorno per l’unità, secondo le intenzioni e i formulari reperibili sul sito dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso”.