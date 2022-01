Parlamento Ue: la maltese Roberta Metsola (Ppe) nuovo presidente. “Onorerò Sassoli battendomi sempre per l’Europa”

(Foto SIR)

(Strasburgo) Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento europeo. Proprio oggi Metsola, esponente dei popolari, compie 43 anni. I votanti sono stati 690 (617 i voti validi). Metsola ha raccolto 458 voti, Alice Kuhnke dei Verdi 101 e Sira Rego della Sinistra 57 preferenze. Un lungo applauso ha accolto l’esito del voto. Appena eletta Metsola ha affermato: “Con grande umiltà mi sento onorata della responsabilità che mi affidate. Farò del mio meglio per valorizzare questo parlamento e mettere al centro i cittadini”. Quindi l’omaggio a Sassoli: “Davide era un combattente per l’Europa. Credeva nel potere dell’Europa di forgiare un mondo migliore. Grazie David”. “Onorerò Sassoli battendomi sempre per l’Europa, per i nostri valori comuni”.