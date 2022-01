“Congratulazioni a Roberta Metsola per l’elezione a presidente del Parlamento europeo, un’istituzione centrale per il futuro dell’Europa. Sarà un piacere lavorare insieme per un’Unione europea più coesa e più solidale”. Così Palazzo Chigi, in un tweet pubblicato poco fa, commenta l’elezione dell’eurodeputata maltese quale successore di David Sassoli alla guida del Parlamento europeo.