Sviluppo sostenibile: Iusve all’Expo Dubai per partecipare al Forum “Universities in action for the UN 2030 Agenda”

È in programma domani, martedì 18 gennaio (dalle 13 alle 14.30, ora italiana), il Forum “Universities in action for the UN 2030 Agenda” organizzato dalla Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (Rus) in collaborazione con il Padiglione Italia e l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) nella vetrina internazionale del Padiglione Italia ad Expo 2020 Dubai. Al Forum, patrocinato dalla Conferenza dei rettori delle Università Italiane (Crui) e dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, prenderanno parte, tra gli altri, Maria Cristina Messa, ministro dell’Università e della ricerca, Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Maurizio Tira, delegato per gli Affari internazionali della Crui, e Alyssa Gilbert, ‘Chair’ di Cop26 Universities Network, Imperial Collage London.“Il Forum è il tassello conclusivo di un percorso iniziato più di due anni fa e che ha visto coinvolti molteplici rappresentanti delle università italiane – dichiara Patrizia Lombardi, presidente della Rus e vicerettrice del Politecnico di Torino –. Le Università in questi anni hanno dimostrato non solo di sapere reagire con straordinaria resilienza ad un contesto difficile e in repentino mutamento, ma sono state in prima linea nel mettersi al servizio della società per creare le condizioni per un futuro sostenibile e prospero per le Persone e per il Pianeta. Sono ancora molti i passi necessari affinché la strada per gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile sia diretta efficacemente al loro raggiungimento, ma credo che il Forum ‘Universities in action for the UN 2030 Agenda’ renda testimonianza dell’impegno profuso dagli atenei italiani perché il 2030 sia davvero l’anno di compimento dell’Agenda 2030”. Saranno circa 50 le persone che assisteranno in presenza all’interno dell’anfiteatro del Padiglione Italia, molti dei quali sono studenti e giovani vincitori delle iniziative challenge-based che si sono svolte nei mesi precedenti, in preparazione dell’evento, su iniziativa della Rus e dei suoi partner. Tra questi anche un gruppo di 16 studenti dell’Istituto universitario salesiano di Venezia (Iusve), guidati dal direttore don Nicola Giacopini. Il contributo Iusve all’evento prenderà forme diverse: dalla presentazione di un progetto di comunicazione social legata ai temi della sostenibilità, della lotta all’inquinamento, dell’accesso all’istruzione e dell’eco-logia integrale, alla proposta di installazioni fisiche interattive in ambito di visual green communication rivolte ai visitatori di Expo, alla creazione di un piano di comunicazione social degli eventi della giornata. L’evento Rus di domani sarà preceduto al mattino alle 7.30 da un altro Forum “A shared sustainable recovery based on the SDGs” organizzato dall’Asvis, insieme al Padiglione Italia e alla Commissione europea, con l’obiettivo di fare il punto e dialogare sulle migliori pratiche globali e nazionali per l’attuazione dell’Agenda 2030, in particolare rispetto al modello italiano. I due Forum della giornata del 18 gennaio si inseriscono nel più ampio contesto della Global Goals Week, che ad Expo Dubai prevede più di 20 eventi incentrati sui temi dell’Agenda 2030, tra cui alimentazione, uguaglianza di genere, energie rinnovabili, istruzione per mobilitare e accelerare il cammino verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). È possibile seguire in streaming l’evento sui canali social del Padiglione Italia Facebook e YouTube e sulla pagina Fb della Rus.