Parlamento Ue: Strasburgo, bandiere a mezz’asta. Alla commemorazione per Sassoli presenti la famiglia, il premier Draghi e diverse personalità europee

(Strasburgo) Edificio del Parlamento europeo blindato, oggi, per l’arrivo di personalità e leader politici per la commemorazione del presidente David Sassoli deceduto l’11 gennaio. La bandiera blu con le 12 stelle è a mezz’asta. Gli interventi ufficiali – a partire dalle ore 18 – sono affidati a Enrico Letta, Charles Michel, ed Emmanuel Macron. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha invece comunicato che, essendo risultato positivo al Covid il suo autista, è costretta a ritornare a Bruxelles. Non potrà quindi essere in presenza in emiciclo.

La famiglia di Sassoli, compresi la moglie e i figli, parteciperà alla cerimonia. Saranno presenti anche diverse personalità tra le più alte cariche europee, specifica l’ufficio stampa dell’Assemblea. Tra queste, il primo ministro italiano, Mario Draghi, il lussemburghese, Xavier Bettel, il greco Kyriakos Mitsotakis, il croato Andrej Plenković e il maltese Robert Abela. I presidenti dei parlamenti dei Paesi Ue che parteciperanno alla cerimonia sono Eliane Tillieux del Belgio, Jüri Ratas dell’Estonia, Annita Demetriou di Cipro, Viktorija Čmilytė-Nielsen della Lituania, Meritxell Batet della Spagna e Ināra Mūrniece della Lettonia, nonché il vicepresidente del Parlamento finlandese Antti Rinne. Saranno presenti anche il presidente della Corte di giustizia europea, Koen Lenaerts, e il presidente della Banca europea per gli investimenti Werner Hoyer.