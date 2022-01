Settimana preghiera unità cristiani: Vittorio Veneto, domani veglia nella parrocchia di Corbanese col vescovo Pizziolo

Una veglia di preghiera diocesana con le comunità ecclesiali della zona, domani, martedì 18 gennaio, alle 20.30, nella chiesa di Corbanese. L’iniziativa nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, a cura della diocesi di Vittorio Veneto, con la partecipazione del vescovo Corrado Pizziolo.

Qualora la fase acuta della pandemia sconsigliasse la partecipazione in presenza alla veglia e i lunghi spostamenti dalle varie parrocchie di origine, sarà possibile partecipare alla celebrazione ecumenica in diretta tv (canale 112 del digitale terrestre per la zona di Vittorio Veneto e www.latendatv.it per il resto del mondo) e in differita su Radio Palazzo Carli il 23 gennaio alle 17.

All’incontro di preghiera sono stati invitati tutti i rappresentanti delle Chiese e delle comunità ecclesiali cristiane diffuse nel territorio. Padre Marius Kociorva, presbitero ortodosso rumeno di Treviso, proporrà una riflessione. La parrocchia di Corbanese assicurerà l’animazione liturgica con ministri, lettori, organista e cantori.