Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate quasi 120,3 milioni di dosi, poco meno di 27 milioni di addizionali/booster. Vaccinati circa 46,9 milioni di over 12

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 120.279.992 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 46.886.600 le persone che hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari all’86,81% della popolazione italiana over 12. Sono 48.583.035 le persone (pari all’89,95% della popolazione over 12) ad aver ricevuto almeno la prima dose mentre sono già 26.973.957 le dosi addizionali e quelle di richiamo (booster) somministrate.

In totale sono 61.992.915 le somministrazioni a donne e 58.287.077 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 3.524.257 i 12-19enni ad aver completato il primo ciclo, 5.299.023 i 20-29enni, 5.685.684 i 30-39enni, 7.314.760 i 40-49enni, 8.398.218 i 50-59enni, 6.799.118 i 60-69enni, 5.554.833 i 70-79enni, 3.509.427 gli 80-89enni e 801.280 gli over 90. Per quanto riguarda le dosi addizionali/booster sono 562.213 i 12-19enni ad averla ricevuta, 1.946.210 i 20-29enni, 2.301.197 i 30-39enni, 3.738.617 i 40-49enni, 5.414.012 i 50-59enni, 4.991.070 i 60-69enni, 4.439.122 i 70-79enni, 2.979.345 gli 80-89enni e 602.171 gli over 90. Sono invece 1.019.891 i 5-11enni ad aver ricevuto almeno una dose pediatrica e 147.834 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale.

Rispetto alle 121.151.546 dosi finora disponibili in tutta Italia (82.086.328 di Pfizer/BioNTech, 22.560.269 di Moderna, 11.544.700 di AstraZeneca, 1.846.249 di Janssen e 3.114.000 di Pfizer pediatrico), ne sono state inoculate il 99,3%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, nel mese di gennaio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 9.036.913 quelle totali che hanno riguardato 1.056.021 prime dosi (comprese 1.595 di vaccino monodose Janssen), 613.543 seconde dosi, 7.344.709 tra dosi addizionali e di richiamo. Nel gennaio 2021 le somministrazioni totali furono 2.002.815. Da inizio campagna, sono state raggiunte 1.682.937 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.