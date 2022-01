Settimana preghiera unità cristiani: Roma, la veglia e le altre iniziative della diocesi

Da domani fino al 25 gennaio si celebra la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che sarà conclusa dalla celebrazione dei Vespri a San Paolo fuori le Mura presieduta da Papa Francesco. A livello diocesano – informa il Vicariato di Roma – il momento centrale sarà la veglia di mercoledì 19 nella parrocchia di San Leone I (via Prenestina 104), guidata dal vescovo ausiliare Paolo Selvadagi, delegato diocesano per l’ecumenismo; l’omelia sarà offerta dall’arcivescovo Ian Ernest, direttore del Centro Anglicano di Roma; porterà inoltre la sua testimonianza mons. Rami Al Kabalan, vescovo siro cattolico. Alla preghiera del 19 gennaio parteciperanno i rappresentanti di tutte le confessioni cristiane che vivono e testimoniano la loro fede a Roma: ortodossi, membri delle Antiche Chiese orientali, anglicani, luterani, evangelici. Durante la Settimana saranno diverse le iniziative organizzate da parrocchie e comunità a tema ecumenico. In particolare, la messa nei vari riti cattolici orientali e nel rito romano verrà celebrata nel Centro eucaristico ecumenico di Santa Maria in Via Lata (via del Corso, 306) delle Figlie della Chiesa, con inizio alle 20, che vedrà la partecipazione dei diversi Collegi pontifici presenti a Roma. Domenica 23 toccherà al rito romano e la celebrazione, per l’occasione, sarà presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Nella prospettiva del cammino sinodale, il 20 gennaio, presso la parrocchia di Santa Maria Regina Apostolorum, alle 18.30, avrà luogo un momento di ascolto assieme ai fratelli e sorelle della Chiesa ortodossa di Romania, le cui figlie e figli lavorano, pregano, soffrono e sperano spalla a spalla con i fedeli cattolici. Saranno presenti il vescovo ausiliare del Settore Sud, mons. Dario Gervasi, e il vescovo ortodosso Atanasie di Bogdania. Anche la parrocchia di Santa Maria ai Monti e quella di San Vitale organizzano insieme una celebrazione ecumenica per lunedì 24 alle 19, che sarà ospitata a San Vitale; interverranno l’archimandrita Simoeon Katsinas e il pastore luterano MichaeI Jonas della Chiesa luterana di Roma.