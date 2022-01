Parlamento Ue: Strasburgo, questa sera commemorazione per Sassoli. Intervengono Letta, Michel, von der Leyen, Macron

(Strasburgo) L’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo si prepara ad accogliere la plenaria che prenderà avvio oggi alle 17, proseguendo fino a giovedì. Alle 18 è fissata la commemorazione per David Sassoli, presidente in carica, deceduto la scorsa settimana. La cerimonia sarà presieduta dalla presidente ad interim, Roberta Metsola. Inizierà con la proiezione del breve video “David Maria Sassoli, presidente del Parlamento europeo”. L’ex primo ministro italiano ed ex deputato europeo, Enrico Letta, terrà un discorso, seguito da un intermezzo musicale della violoncellista Anne Gastinel. Successivamente, prenderanno la parola il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente francese Emmanuel Macron, anche a nome della presidenza di turno del Consiglio Ue, seguiti dai leader dei gruppi politici dell’Europarlamento. L’inno europeo “Inno alla gioia” di Ludwig van Beethoven, sarà suonato alla fine dell’evento.