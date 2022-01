Diocesi: Alife-Caiazzo e Teano-Calvi, al via stasera Settimana della Parola con meditazioni del vescovo Cirulli

In preparazione alla Domenica della Parola fissata da Papa Francesco per domenica 23 gennaio, le diocesi di Teano-Calvi e di Alife-Caiazzo vivranno la Settimana della Parola con le meditazioni al Vangelo di Luca a cura del vescovo, mons. Giacomo Cirulli.

Ogni sera alle 20.30, si legge sul sito delle diocesi di Alife-Caiazzo e di Teano-Calvi, il presule commenterà alcuni passi, collegandosi in diretta Facebook (sulle pagine delle due diocesi) da alcuni luoghi-simbolo in cui la Parola di Dio è stata annunciata in passato; è “spezzata” per farsi pane per gli ultimi; è studiata e meditata quotidianamente.

L’accesso alle chiese individuate per la meditazione del vescovo è previsto per i membri delle comunità locali ed esclusivamente secondo i posti a sedere consentiti dalle disposizioni anti Covid-19.

Il primo incontro, quello di stasera, è nella cattedrale di Alife; seguirà la meditazione nella basilica di San Paride ad Fontem a Teano e il giorno seguente in Santa Maria di Cubulteria ad Alvignano, entrambe di origine paleocristiana: luoghi che rimandano al cristianesimo delle origini nei nostri territori lì dove si sono consolidate le prime comunità di credenti e nei secoli successivi sono sorte significative esperienze di fede ma anche di devozione popolare, rimanendo ancora oggi spazi di importante riferimento storico e spirituale per le comunità locali. Giovedì 20 gennaio l’appuntamento del vescovo è a Pignataro presso la Casa della Carità, recentemente inaugurata, “lì dove la Parola di Dio è “spezzata” per gli ultimi e diventa soccorso alle necessità del corpo e dell’anima, soprattutto per gli ultimi, i dimenticati, le persone sole in cerca di speranza e ascolto”. Segue la meditazione “dal Monastero di Ruviano, affidata al priore padre Fabrizio Cristarella Orestano, biblista. In questo luogo, dove la Parola di Dio è preghiera, studio, approfondimento, divulgazione, formazione ma soprattutto condivisione sia tra i membri della comunità sia tra coloro che qui si recano occasionalmente oppure stabilmente per i momenti formativi programmati”. Sabato sera la meditazione è nella Concattedrale di Caiazzo; domenica, anticipando l’orario degli appuntamenti, il vescovo presiederà la santa messa dalla cattedrale di Teano alle 19.30.