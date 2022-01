Città dell’uomo: questa sera incontro on line “Per uno sviluppo equo e solidale: oltre il modello neoliberista”

“Per uno sviluppo equo e solidale: oltre il modello neoliberista”: è il titolo dell’incontro on line che si terrà questa sera, dalle 18.45 alle 20, all’interno del ciclo “Pensare politicamente”, promosso dall’associazione “Città dell’uomo”. Relatore Fabrizio Barca (coordinatore del Forum disuguaglianze e diversità), modererà Franco Monaco (Città dell’uomo). La riunione si svolgerà tramite la piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link. Coloro che si sono iscritti ai precedenti incontri riceveranno automaticamente il link, senza necessità di registrarsi nuovamente. Il video dell’incontro sarà in seguito pubblicato nella pagina YouTube dell’associazione.