Consiglio d’Europa: premio Wallenberg 2022 all’indiano Arokiasamy per la lotta per i diritti degli intoccabili

Ha salvato 25mila vite umane Vincent Raj Arokiasamy, fondatore dell’organizzazione “Evidence” in India; vite di dalit, gli “intoccabili” della società indiana. E per questo sarà insignito con il premio Raoul Wallenberg del Consiglio d’Europa. “Ha rischiato la vita per aiutare una parte eccezionalmente svantaggiata della popolazione indiana, la cui condizione è spesso ignorata dalle comunità nazionali e internazionali” e ha difeso i diritti umani con “incredibile impegno, resilienza, azioni coraggiose”, ha spiegato Marija Pejčinović Burić, segretario generale dell’istituzione paneuropea. Il premio, che viene consegnato ogni due anni, si pone nella scia delle azioni coraggiose del diplomatico svedese di Raoul Wallenberg, arrestato a Budapest proprio il 17 gennaio di 77 anni fa, per aver usato il suo status per salvare decine di migliaia di ebrei dall’Olocausto. Così, qualche decennio, Raj Arokiasamy che mette a rischio la propria vita e quella della propria famiglia per contrastare legalmente le violazioni dei diritti nei confronti di questo popolo oppresso. Il Premio, del valore di 10mila euro, verrà consegnato nel corso di una cerimonia di premiazione mercoledì 19 gennaio e sarà seguita dalla proiezione del documentario di József Sipos sulla vita di Raoul Wallenberg “The Lost European”, che resterà disponibile per lo streaming online, gratuitamente, fino al 23 gennaio.