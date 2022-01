Parlamento Ue: commemorazione Sassoli. Michel, “autentico, generoso, sorridente”. Impegno “al servizio della democrazia europea”

(Foto SIR)

Persona “calorosa, autentica, generosa, sorridente e ferma quando la riunione lo necessitava, è all’uomo che diciamo addio”, un uomo che “ispirava naturalmente rispetto al di là della funzione”: il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in un discorso commosso in cui si è rivolto in parte a David Sassoli e in parte agli ascoltatori in emiciclo a Strasburgo, ha ripercorso le tappe politiche di due anni e mezzo di presidenza di Sassoli all’Europarlamento, ripartendo dal primo incontro vissuto con David Sassoli, “segnato dal suo atteggiamento disteso e generoso, rivolto verso l’altro, e dal sorriso, il marchio di fabbrica”. L’inizio della nuova legislatura, la Brexit, il piano di rilancio europeo, alcune delle tappe che Michel ha ricordato e in cui è emerso come Sassoli, nella sua benevolenza, fosse “un leone al servizio della democrazia europea”. E poi l’ultimo discorso di Sassoli al Consiglio europeo, il 16 dicembre scorso, un “testamento politico”, in cui Sassoli aveva detto “di voler andare al di là dei temi dell’attualità per parlare di rinnovamento del progetto europeo” e in cui aveva proposto “un progetto di speranza per l’Europa”. “Tu hai fatto la tua parte e alla grande”, ha concluso Michel, “ora noi abbiamo il compito di portare avanti quel progetto. Una parte di te resta in ciascuno di noi, ispirati dal tuo esempio. Grazie presidente, grazie David, riposa in pace”.