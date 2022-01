Diocesi: Napoli, al via stasera l’itinerario formativo per famiglie e operatori “Sappiatevi amati”

Stasera, alle ore 19, parte l’itinerario formativo per le famiglie e gli operatori di pastorale familiare promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita della diocesi di Napoli. Il percorso di confronto e di ascolto con la realtà di coppia è intitolato “Sappiatevi amati”.

L’itinerario raccoglie l’invito espresso nella lettera pastorale dell’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, “Shemà… Ascolta!” e “si propone di porsi in ascolto del nostro tempo e della Parola per tornare alle radici, per ricomprendere la novità evangelica dell’amore e, di riflesso, dell’amore di coppia”.

L’itinerario si svilupperà in quattro incontri, alcuni in streaming, altri in presenza. Il programma non è stato possibile delinearlo precisamente data la situazione pandemica in atto, se necessario si convertiranno quelli in presenza in incontri on line. Gli incontri in presenza si terranno presso la basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte; in streaming si potranno seguire su Google Meet e sulla pagina Facebook dellUfficio diocesano Famiglia e Vita.

Stasera in streaming si parlerà di “Faccio nuove tutte le cose, non ve ne accorgete?”. Conduce l’incontro Paolo Curtaz (teologo e cercatore di Dio, scrittore di numerose pubblicazioni di spiritualità).