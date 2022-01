Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 2.555.278 positivi. Da inizio epidemia 8.790.302 casi e 141.391 deceduti

In Italia ci sono attualmente 2.555.278 positivi per Covid-19, con un incremento di 6.421 da ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 8.790.302, con un incremento nelle ultime 24 ore di 83.403. Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 diffusi oggi e pubblicati sul sito web del ministero della Salute.

Sono 1.717 i pazienti in terapia intensiva, 26 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 122. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.228, ovvero 509 in più rispetto a ieri. Il totale dei deceduti è pari a 141.391, con un aumento di 287 rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono complessivamente 6.093.633, con un aumento di 76.679 rispetto a ieri. Sono 541.298 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 15,4%, in calo rispetto al 16,1% di ieri.