Giornata dialogo cattolici-ebrei: Cuneo, domani un incontro nel Vescovado nuovo

In occasione della 33ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, martedì 18 gennaio il Vescovado nuovo di Cuneo ospiterà un incontro in forma mista, in presenza o online sul canale YouTube delle diocesi di Cuneo e di Fossano. “Questo appuntamento annuale ha scandito un dialogo sincero e costruttivo nel quale non solo ci si è conosciuti meglio, ma sono stati fatti passi notevoli di comprensione reciproca”, ha commentato don Bruno Mondino, direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Cuneo.

Negli ultimi anni, ricorda una nota, i temi del dialogo sono stati dedicati alle Dieci parole e alle Meghilloth (i libri di Rut, Cantico dei Cantici, Qohelet, Lamentazioni, Ester). Ora, alla luce della pandemia e delle sue conseguenze, l’invito è di intraprendere un cammino sulla profezia. Per il 2022 è stato scelto un passo del profeta Geremia particolarmente in sintonia con il tempo complesso attuale: “La lettera agli esiliati” (Ger 29,1-23). “È l’invito del profeta a vivere in maniera positiva e costruttiva la nuova situazione di esiliati, senza dondolarsi in false speranze, quali l’illusione che tutto torni come prima”, prosegue don Mondino. Martedì, dalle 17.30 nell’aula magna del Vescovado nuovo, interverranno Marco Cassuto Morselli, curatore dell’iniziativa editoriale “La Bibbia dell’amicizia”, Maria Teresa Milano e don Bruno Mondino.