Diocesi: Sassari, Porto Torres la prima tappa della visita pastorale dell’arcivescovo Saba

Porto Torres sarà la prima tappa della visita pastorale dell’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba. Gli appuntamenti previsti in città per la visita pastorale andranno avanti da oggi fino al 6 febbraio. Già domani l’arcivescovo sarà a Porto Torres per la celebrazione eucaristica di apertura.

La visita pastorale riparte dai pilastri che hanno accompagnato il Cammino sinodale: soglia e focolare. Come indicato dallo stesso arcivescovo nel messaggio alla città e al territorio dell’arcidiocesi di Sassari, la visita pastorale imminente si propone come un’esperienza di grazia per incoraggiare la cultura dell’incontro, promuovere la conversione pastorale, contribuire a “ri-tessere” la rete di relazioni delle parrocchie, tra le parrocchie e le altre espressioni di vita ecclesiale, favorire il dialogo della Chiesa nel più ampio contesto sociale.

Domani martedì 18 gennaio, alle 18, è in programma la celebrazione eucaristica di apertura presieduta dall’arcivescovo nella basilica Ss. Martiri Turritani. Nei giorni seguenti, mercoledì 19 gennaio e giovedì 20 gennaio, il presule svolgerà le visite private e informali rispettivamente presso la basilica Ss. Martiri Turritani, parrocchia Beata Vergine della Consolata, Cristo Risorto e Spirito Santo. Domenica 23 gennaio, alle 18.30, nel Teatro comunale Andrea Parodi, andrà in scena il recital sugli Atti degli apostoli. La prima settimana di eventi legati alla visita pastorale si chiuderà lunedì 24 gennaio quando, dalle 17, i giornalisti saranno invitati a partecipare alla tavola rotonda sul messaggio di Papa Francesco per la LVI Giornata mondiale delle comunicazioni sociali nell’auditorium comunale Filippo Canu.