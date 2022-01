Parlamento Ue: commemorazione Sassoli. Macron, “artigiano” e “architetto” dell’integrazione europea

(Foto SIR)

(Strasburgo) “Un uomo lungimirante, con una visione ampia dell’Europa, ampia come il continente”. Così Emmanuel Macron, Presidente della repubblica francese, ha ricordato David Sassoli durante la cerimonia all’Europarlamento.

Macron ha definito Sassoli come un “artigiano” e un “architetto” dell’integrazione europea. Lo scomparso presidente “ha aperto la finestra europea verso sud, verso il mediterraneo, e verso i Balcani. “David Sassoli ha dato prova esemplare di umanità”, di “apertura, di solidarietà concreta”. “Credeva in un’Europa forte e unita”.

Macron ha quindi ricordato alcune “battaglie” di Sassoli: la “sovranità collettiva” anziché il nazionalismo; la “centralità dei cittadini, sostenendo la Conferenza sul futuro dell’Europa”; “la difesa dello stato di diritto”; la lotta contro il cambiamento climatico; l’insistenza per avere nuove norme sulle migrazioni.