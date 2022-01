Settimana preghiera unità cristiani: Bari, incontri ecumenici nelle chiese e testimonianze dalla Siria

Incontri nelle chiese cristiane tra le comunità e testimonianze dalla Siria. Ecco i momenti che animano la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani nell’arcidiocesi di Bari-Bitonto. Cominceranno martedì 18 gennaio, alle 19, nella basilica Santi Medici di Bitonto con la riflessione sul tema “Rialzaci e guidaci alla tua luce perfetta”. Poi, mercoledì 19 gennaio, alle 19, appuntamento nella parrocchia Santa Croce, a Bari, per riflettere su “Un’autorità umile abbatte i muri e costruisce con amore”.

Giovedì 20 gennaio, alle 19, le riflessioni continueranno nella chiesa evangelica battista, a Bari, con il tema “La presenza di Cristo sovverte il mondo”. Venerdì 21 gennaio, alle 19, la videoconferenza su “Essere cristiani in Medio Oriente. Testimonianza dal monastero di Mar Moussain in Siria”. Sabato 22 gennaio, alle 18, nella chiesa cristiana avventista del settimo giorno, a Bari, la riflessione partirà dal tema “Guidati dall’unico Signore”. Domenica 23 gennaio, alle 18, nella basilica San Nicola, di Bari, si terrà l’incontro diocesano di preghiera ecumenica sul tema “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”. Lunedì 24 gennaio, alle 19, nella chiesa evangelica luterana, a Bari, si rifletterà su “I doni della comunione”. Infine, martedì 25 gennaio, alle 19, nella parrocchia Immacolata, a Modugno, il tema sarà “Dalle consuete vie della separazione, alle nuove vie di Dio”.