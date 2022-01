Anno europeo dei giovani: nel portale informazioni ed eventi del 2022

(Foto Commissione europea)

Lentamente si mette in moto l’Anno europeo della gioventù 2022! Ora sul Portale europeo per i giovani, è attiva una pagina dedicata all’anno appena cominciato, dove si possono reperire notizie, informazioni sugli eventi in programma, approfondimenti, ma anche “imparare, condividere, scoprire le visioni degli altri e prendere parte ad attività in tutta Europa”. Sul sito si possono trovare informazioni su come l’Ue miri a “onorare e sostenere i giovani europei”. Una mappa interattiva mostra dove e quali attività sono in programma. Una sezione di “notizie” affianca una parte dedicata alle “voci dei giovani europei” in cui si potrà apprendere ciò che hanno da dire i giovani giornalisti europei, nonché trarre ispirazione dai giovani di tutta Europa, leggere le loro opinioni e speranze per il futuro. In preparazione è anche una sezione sulle politiche giovanili dove gli interessati potranno scoprire che cosa l’Europa fa per loro. Il sito andrà arricchendosi nel corso dell’anno ed è affiancato da un profilo twitter. Sui social le informazioni girano al ritmo dell’hashtag #EYY2022. Una delle questioni urgenti per i giovani è certamente quella della disoccupazione: secondo dati pubblicati da Eurostat nei giorni scorsi, a novembre c’erano 2.842.000 di under25 senza lavoro, con un tasso di disoccupazione medio del 15,6% nell’Ue.