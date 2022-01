Diocesi: Tivoli, compie 100 anni p. Giovanni Bonini. Gli auguri del vescovo Parmeggiani

Compie 100 anni, oggi, giovedì 13 gennaio 2022, padre Giovanni Bonini, Oblato di Maria Vergine, residente nel Santuario di Nostra Signora di Fatima, a San Vittorino Romano. La comunità diocesana di Tivoli e di Palestrina tramite il vescovo, mons. Mauro Parmeggiani, gli ha fatto giungere un augurio e assicurato il “ricordo grato nella preghiera”. “Lei è per tutti noi un richiamo essenziale a ciò che conta, a ciò che è “primo” nella nostra vita sacerdotale: servire il Signore con gioia”, scrive il presule.

Padre Giovanni Bonini è nato il 13 gennaio 1922. Dopo aver emesso la professione perpetua tra gli Oblati di Maria Vergine fondati dal Lanteri, è sacerdote dal 4 luglio 1947. Formatore degli aspiranti seminaristi Oblati di Maria Vergine che frequentavano il ginnasio presso il Collegio apostolico di Chiavari. Quindi a Roma, presso la parrocchia di Sant’Elena, è stato formatore dei Seminaristi Oblati della Teologia e collaboratore parrocchiale. Quindi, dal 1970 al 1990, tra San Vittorino e la Casa degli Oblati del Gianicolo è stato Maestro del Novizi. Dal 2012 al 2019 apprezzato confessore presso il Santuario di Nostra Signora di Fatima, a San Vittorino Romano.

Oggi, un piccolo gruppo di Oblati e Oblate, causa Covid, si riunirà intorno a p. Bonini per celebrare una Messa di ringraziamento per i 100 anni di vita sacerdotale e religiosa.