Diocesi: Fabriano-Matelica, dal 20 gennaio gli incontri “Spaventiamo la paura”

“Spaventiamo la paura”. Questo il tema della seconda edizione di “L’oro sono loro”, iniziativa promossa e organizzata dall’Ufficio per la pastorale scolastica e dall’Ufficio cultura della diocesi di Fabriano-Matelica che prenderà il via il prossimo 20 gennaio. In programma quattro incontri per conoscere cos’è la paura e come poterla affrontare; saranno ospitati presso la sala di Palazzo Moscatelli, in via Balbo 70, con inizio alle 21.15.

Ad aprire il ciclo il dialogo su “Paura delle malattie o malattia della paura?” con la dottoressa Rosa Rita Silva, primario di oncologia presso l’ospedale Profili di Fabriano. Il 17 febbraio sarà la volta della dottoressa Roberta Cristalli che interverrà sulla “Paura che la scienza sia truccata?”. Della “Paura dell’aldilà” parlerà il 24 marzo don Lorenzo Sena, già priore dell’eremo di San Silvestro a Montefano di Fabriano. Chiusura il 21 aprile con la professoressa Isabella Spurio che affronterà il tema: “Paura del diverso”. Ogni incontro sarà allietato dagli interventi musicali dell’arpista Maria Chiara Fiorucci e del pianista Michele Fabrizi.

Per partecipare in presenza è necessaria la prenotazione.