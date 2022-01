Diocesi: Lecce, incontro sull’avvio del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts)

“La riforma del Terzo settore e l’avvio del Runts. Tra opportunità e responsabilità”: è il tema del convegno organizzato per domani 14 gennaio (ore 18), presso il cineteatro “don Bosco” a Lecce, dall’Ufficio diocesano oratori e sport della diocesi di Lecce guidato da don Luca Nestola, parroco di Merine, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (Csi) della provincia di Lecce e le Anspi delle diocesi di Lecce e di Nardò-Gallipoli e con il patrocinio della Regione Puglia. Il 23 novembre 2021, infatti, è stata la data di avvio del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), così come sancito dalla riforma. Altra data importante sarà il 21 febbraio quando gli uffici preposti delle Regioni e delle Province saranno chiamati a trasferire nel Runts i dati delle associazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali alla data del 22 novembre 2021. Passaggi fondamentali, spiegano gli organizzatori, che sanciscono l’effettiva riforma del terzo settore e avviano una nuova fase per migliaia di organizzazioni non profit. Si tratta di un passaggio delicato e non semplicissimo; per questa ragione l’Ufficio diocesano oratori e sport si è attivato coinvolgendo le associazioni presenti nelle parrocchie e, in particolare, il Centro sportivo italiano (Csi) e l’Associazione nazionale San Paolo Italia (Anspi), per accompagnare oratori e circoli in questo momento così delicato. Da un confronto con il presidente provinciale del Csi, Marco Calogiuri, e del presidente zonale dell’Anspi don Mattia Murra, è nata l’idea di una conferenza, patrocinata dalla Regione Puglia e dall’Assessorato al welfare della stessa, in merito a tale questione. Ospiti dell’evento saranno, in presenza, l’avv. Gabriele Sepio, che ha contribuito alla stesura della riforma e, in videoconferenza, Valentina Roma, direttore del Dipartimento welfare della Regione Puglia e Serenella Pascali, che si occupa, per la Regione Puglia, dell’Ufficio del Runts. I lavori saranno aperti dall’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia.