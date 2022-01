Cammino sinodale: Bologna, sabato incontro online dei facilitatori che guideranno i gruppi di lavoro. Interverrà il card. Zuppi

Nella mattinata di sabato 15 gennaio l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, parteciperà all’incontro online di formazione riservato ai facilitatori per l’avvio del cammino sinodale diocesano in collegamento dalla Sala Santa Clelia insieme ai referenti diocesani, mons. Marco Bonfiglioli e Lucia Mazzola. Come spiega una nota dell’arcidiocesi, durante l’incontro, con inizio alle 10, “verranno così preparati i facilitatori che, nel cammino del Sinodo diocesano, coordineranno i gruppi chiamati a riflettere sui quattro nuclei tematici proposti dall’arcidiocesi: ‘Compagni di viaggio’, ‘Ascolto’, ‘Dialogo nella Chiesa e nella società’ e ‘Autorità e partecipazione’. Ai lavori interverranno collegati online padre Giacomo Costa, direttore di ‘Aggiornamenti sociali’ e consultore della segreteria generale del Sinodo dei vescovi, e Pierpaolo Triani, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”.

“Innanzitutto – affermano mons. Marco Bonfiglioli e Lucia Mazzola, referenti diocesani per il Sinodo – il facilitatore è una persona che si è resa disponibile. Il suo ruolo è fondamentale perché intorno a lui si raccolgono gli altri componenti del gruppo, da ciascuno dei quali cerca di ottenere il massimo delle competenze. Il facilitatore scommette sulle risorse del gruppo e sulle sorprese che lo Spirito Santo ispira su ognuno dei presenti”.