Diocesi: Ac Massa Carrara, venerdì un incontro sul dialogo tra le generazioni, educazione e lavoro

“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura”, è titolo del messaggio del Papa, in occasione della 55ª Giornata mondiale della pace. Tra i compiti che il Santo Padre indica c’è quello di essere “artigiani” della pace, per diventarne architetti partendo “dal proprio cuore, dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati”. Per approfondire queste tematiche l’Azione Cattolica (Ac) diocesana di Massa Carrara-Pontremoli invita ad un incontro in programma venerdì 14 gennaio, alle ore 21, su piattaforma digitale Zoom. Sarà presente Paolo Seghedoni, vicepresidente nazionale per il Settore Adulti di Azione Cattolica.

Chi è interessato a partecipare può inviare una e-mail prima delle ore 18 del 14 gennaio all’indirizzo diogneto77@gmail.com.