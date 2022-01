Diocesi: Savona, nel fine settimana terza sessione assembleare del Sinodo diocesano

Si terrà il 14 e 15 gennaio, a Savona (Istituto “Rossello”), la terza sessione assembleare del Sinodo diocesano dal titolo “Chiesa di Savona prendi il largo, confidando”. Lo riferisce in una nota la stessa diocesi ligure. Ogni commissione ha consegnato alla segreteria il brano biblico scelto come “icona” simbolica e una pagina in cui sono spiegate le motivazioni che hanno guidato i membri ad optare per quel testo in riferimento al tema. La sessione si aprirà venerdì alle ore 20.30 con una preghiera introduttiva. Si darà poi una sintetica lettura delle relazioni sulle “icone”, il cui testo completo sarà consegnato ai presenti, e si risponderà a due domande, a mo’ di risonanza. La conclusione sarà con la recita di Compieta. Sabato si inizierà intorno alle ore 9 con la preghiera introduttiva. A seguire, nella prima parte l’assemblea svilupperà ancora il confronto sulle icone bibliche, nella seconda le otto commissioni inizieranno il lavoro che porterà alla quarta sessione, prevista il 25 e 26 marzo. Da gennaio a marzo si declinerà infatti il tema, mettendo a fuoco le prospettive pastorali, mentre da marzo a maggio (l’assemblea sarà il 27 e 28) si cercherà di tradurre le riflessioni in indicazioni normative e azione. Ogni commissione potrà avvalersi dell’apporto di esperti e periti proposti dagli stessi membri o dalla segreteria. Non sono esclusi anche confronti di rilevanza più pubblica e con persone fuori dal “giro” ecclesiale e dalla forte capacità di stimolare il pensiero.