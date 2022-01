Commissione Ue: domani incontro on line con i rappresentanti delle chiese. A tema la Conferenza sul futuro dell’Europa

Domani, Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione per la “promozione del nostro stile di vita europeo”, organizzerà un incontro virtuale con i leader delle organizzazioni religiose e non confessionali europee. L’incontro, a cui parteciperà anche Dubravka Šuica, vicepresidente per la democrazia, ha l’obiettivo di discutere la Conferenza sul futuro dell’Europa. Il vicepresidente Šuica, che presenterà lo stato di avanzamento della conferenza, ha dichiarato: “la Conferenza sul futuro dell’Europa è un’opportunità unica che attribuisce un ruolo centrale ai cittadini europei, alla società civile e alle comunità religiose nell’ambito di un ampio dibattito aperto e inclusivo sul futuro orientamento dell’Europa. L’impegno delle comunità religiose e delle organizzazioni non religiose è essenziale per il suo successo”. Il vicepresidente Schinas ha dichiarato: “la Conferenza sul futuro dell’Europa mira a dialogare con i cittadini, dando loro voce in ciò che l’Europa fa oggi e come modella il suo futuro. Le organizzazioni religiose e non confessionali hanno un ruolo importante da svolgere nel raggiungere i cittadini, in particolare i giovani europei. Questo è importante perché il futuro dell’Europa è soprattutto tra di loro”. L’incontro è organizzato nel quadro del dialogo Ue-Chiese in base all’articolo 17 del trattato Ue.