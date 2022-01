Diocesi: Grosseto, gli appuntamenti per la benedizione degli animali nella festa di sant’Antonio Abate

Confermata per il 17 gennaio, memoria liturgica di sant’Antonio abate, la benedizione degli animali. A dare la notizia la diocesi di Grosseto che informa che il vescovo Giovanni Roncari, domenica 16 gennaio, sarà a Vallerotana, dove davanti al monumento a sant’Antonio abate benedirà il fuoco, le sementi e gli animali. Diversi gli appuntamenti e gli incontri di preghiera in cui verranno benedetti gli animali: sabato 15 gennaio nella parrocchia Principina Terra, domenica 16 gennaio nelle parrocchie di San Giuseppe (piazza Sauro), di Santa Lucia e poi ad Arcille e Alberese. Benedizione degli animali anche a Campagnatico, presso il Santuario Mariano, a Rispescia, a Puntone di Scarlino e a Scarlino. Altri eventi sono in programma anche per il 17 e il 23 gennaio. Ogni momento si terrà nel rispetto del distanziamento e con l’obbligo, da parte dei presenti, di indossare la mascherina.