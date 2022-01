Cinema: Will Smith a Tv2000, “per la famiglia Williams al centro di tutto c’è la fede”

“La bellezza di questa storia e di questa famiglia è che al centro di tutto c’è la fede”. Lo afferma Will Smith a Tv2000, nella puntata di ‘Effetto notte’ in onda venerdì 14 gennaio in seconda serata, parlando del film “Una famiglia vincente – King Richard”. Smith, vincitore di un Golden Globe per la sua interpretazione, nel film interpreta il padre delle tenniste Venus e Serena Williams. “Oracene, la moglie – spiega Smith -, è il cuore della famiglia in termini di fede, e Richard è la forza trainante che porta ai sogni. E questa squadra è stata vincente. È una famiglia – continua Smith – unita verso uno scopo. Questo ha dato loro la fiducia in quello che stavano facendo. Prima di tutto Dio, poi la famiglia, l’istruzione e il tennis”.

La famiglia è al centro della puntata di ‘Effetto notte’. Tra gli ospiti, anche Elio Germano, protagonista di “America Latina”, il nuovo film dei beniamini dei Festival, i Fratelli D’Innocenzo: un capofamiglia della provincia romana che precipita in un gorgo di ossessioni che potrebbero essere frutto della sua immaginazione o piuttosto di una complessa macchinazione. “La famiglia ci salva – racconta Germano – se sappiamo comunicare davvero, uscendo dai cunicoli in cui oggi ci relegano spesso i social e guardando i nostri familiari e il nostro prossimo come persone”. Si parla anche del mito di Celine Dion e della sua famiglia, che tanto l’ha sostenuta ma anche imbrigliata, che rivive nel biopic “Aline”, con una colonna sonora ricca di hit intramontabili: la storia di una donna che ha saputo realizzare i suoi sogni, a partire dal nulla, e di un grande amore che le ha cambiato la vita.

Poi, il compleanno di Margherita Buy: il 15 gennaio la popolare attrice, volto di famiglia per chiunque ami il cinema, compie 60 anni. Effetto Notte la celebra ripercorrendo le sue interpretazioni migliori ma anche riscoprendo gli incontri e le interviste più belle.