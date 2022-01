David Sassoli: comunità ebraica di Roma, saranno piantati alberi in Israele in sua memoria perché “sia linfa vitale per le generazioni future”

I vertici della Comunità Ebraica hanno comunicato ai familiari di David Sassoli l’intenzione di piantare degli alberi in Israele in sua Memoria. Lo rende noto un comunicato della Comunità Ebraica di Roma dando anche la notizia che questa mattina, il Rabbino Capo Riccardo Di Segni e la Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello si sono recati alla camera ardente in Campidoglio per rendere omaggio al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. “Nella tradizione ebraica – spiega in una nota la comunità – la piantumazione degli alberi rappresenta la continuità ideale tra il percorso di vita e le idealità che hanno mosso un’esistenza affinché la memoria non sia una semplice circostanza, ma sia linfa vitale per le generazioni future. Gli ideali e i valori di uguaglianza, rispetto, dialogo che hanno contraddistinto in vita David Sassoli rappresentano un patrimonio comune da non disperdere, da trasmettere il più possibile e costituiscono una grande eredità morale”.