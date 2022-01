David Sassoli: card. Petrocchi (L’Aquila), “Figura di alto profilo istituzionale, professionale e culturale”

“A nome mio e della Comunità ecclesiale aquilana esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Suo marito, il Dott. David Sassoli. Figura di alto profilo istituzionale, professionale e culturale si è speso – con generosità etica ed incisività sociale – per la promozione di un ‘umanesimo’ democratico, inclusivo e solidale, in Europa come nel nostro Paese. Assicuro a Lei e alla Sua famiglia una grata ‘prossimità fraterna’, accompagnata dalla preghiera assidua e dalla memoria riconoscente”. È il testo, diffuso oggi, del messaggio di cordoglio che il card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo di L’Aquila, ha inviato ad Alessandra Vittorini, moglie di David Sassoli, morto lo scorso 11 gennaio. Oggi a Roma la camera ardente, domani i funerali di Stato, sempre nella Capitale.