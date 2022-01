Chiese marchigiane: Ancona, venerdì un incontro di don Angelelli con i referenti della pastorale della salute regionali e diocesani

Don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, sarà nelle Marche venerdì 14 gennaio per un incontro in presenza con i referenti della pastorale della salute regionale. L’appuntamento è al Centro pastorale di Ancona, dove è atteso dal vescovo delegato mons. Armando Trasarti e dalla referente regionale Marcella Coppa, con i direttori diocesani, i cappellani ospedalieri e delle carceri, i collaboratori degli uffici diocesani e i membri della Consulta regionale.

Sarà una giornata di ascolto e di approfondimento di varie tematiche. Due le sessioni di lavoro programmate, che si svolgeranno il mattino dalle 10 alle 12,45 e il pomeriggio dalle 15 alle 17,45. Il programma prevede in apertura un momento di preghiera a cura di mons. Trasarti seguito da una relazione della referente Coppa sugli incontri effettuali con gli uffici diocesani della regione. Momento centrale della giornata sarà curato da don Angelelli che presenterà le proposte e le linee-guida della pastorale per la salute nazionale.

“Proprio in questo anno la Chiesa celebra la XXX Giornata mondiale del malato e Papa Francesco, nel suo messaggio, richiama la necessità che a tutti i malati siano assicurate cure sanitarie e accompagnamento pastorale – ha dichiarato il vescovo Trasarti –. Centrale, quindi, il tema della vicinanza e della prossimità, proprio in questo tempo di pandemia in cui è accentuata la dimensione dell’isolamento e della solitudine che la malattia genera. Papa Francesco a questo proposito ha affermato che quando si sperimenta la sofferenza a causa della malattia, anche il suo cuore si appesantisce e la domanda di senso si fa più urgente. Nasce allora l’importanza di avere accanto dei testimoni della carità di Dio che, sull’esempio di Gesù, misericordia del Padre, versino sulle ferite dei malati l’olio della consolazione e il vino della speranza”.